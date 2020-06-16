صحة السليمانية: لدينا 75 مصاباً بكورونا حالتهم حرجة

اعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، الثلاثاء، عن وجود 75 مصاباً بكورونا حالتهم حرجة في المحافظة. وذكرت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "هناك ٧٥ مصاباً بفيروس كورونا في المحافظة حالتهم حرجة". وناشدت الدائرة، المتعافين من فيروس كورونا في المحافظة بـ" الاسراع بالتبرع ببلازما الدم".

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