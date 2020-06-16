للمباراة الثالثة على التوالي.. ميمي خارج قائمة بورتيمونينسي

وعادت عجلة الدوري البرتغالي للدوران من جديد بعد توقفها لما يقارب 3 اشهر بسبب إجراءات محاربة فيروس كورونا

وقرر مدرب بورتيمونينسي، عدم استدعاء مهند علي في مباراة فريق اليوم امام سانتا كلارا في إطار منافسات الجولة الـ27 من المسابقة.



يذكر ان ميمي يلعب مع بورتيمونينسي على سبيل الإعارة وينتهي عقده مع نهاية الموسم، حيث من المقرر ان يعود الى فريقه الدحيل القطري قريباً.