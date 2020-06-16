الهند تعلن ارتفاع قتلى المواجهات مع الصين إلى 20 جنديا

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/6/16 09:43 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وسائل إعلام هندية، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجيش الهندي نتيجة الاشتباكات مع الجيش الصيني في منطقة وادي غلوان الحدودية إلى 20 جنديا على الأقل.
وقال المتحدث العسكري الهندي، في وقت سابق اليوم، إن مواجهة عنيفة وقعت مساء الإثنين نجم عنها قتلى من الجانبين خلال اشتباكات على الحدود الصينية.
من جانبها، طالبت الخارجية الصينية نيودلهي بالابتعاد عن التحركات الأحادية وعدم إثارة المشاكل، قائلة إن الهند اخترقت حدودها.
وتأتي الواقعة بعد أسابيع من تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآلاف الجنود من الجانبين.
وفي مايو /أيار الماضي عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوساطة في المواجهة الجارية بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا.
وتشهد الحدود بين القوتين الآسيويتين النوويتين توترات خاصة في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق).
وكثيرا ما تقع مواجهات بين البلدين على طول حدودهما البالغة 3500 كلم، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى منذ عقود.
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