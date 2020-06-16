ترامب يسعى لتهدئة المحتجين.. قرارات لتقييد عنف الشرطة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مرسوما يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة في محاولة لتهدئة احتجاجات تاريخية رفضا لعنف الشرطة والعنصرية.



وأوضح الرئيس الأمريكي، بعد لقاء عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق "إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر".

Advertisements

وأضاف أنه "يشجع" آلافا من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام أرقى المعايير المهنية".

ولم تخمد نيران وفاة المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، حيث تطايرات شظاياها لمدن عديدة حول العالم انتفضت ضد "العنصرية".

وبدأت المظاهرات بعد موت فلويد مختنقا على يد شرطي أبيض في الولايات المتحدة، يوم 25 مايو/ أيار الماضي، وأثارت صوره بينما كان الشرطي يضغط بركبته على عنقه استياء كبيرا في الولايات المتحدة والعالم.