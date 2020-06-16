سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بواقع 3 جنيهات مسجلا 150 جنيها، في حين استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وتكرر السعر الرسمي للدولار على شاشات جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

وتبدأ حكومة السودان برئاسة عبدالله حمدوك، أولى خطواتها لرفع الدعم عن السلع، واستبداله بمساعدات نقدية للمواطنين.

ووقعت حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نهاية مايو/أيار الماضي، مذكرة تفاهم تقضي بتقديم دعم نقدي مباشر إلى 80% من الأسر السودانية.

وتقدر حكومة السودان أن 65% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويزداد وضع الأمن الغذائي سوءا مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، مع إغلاق الأعمال غير الأساسية إلى جانب تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

والأسبوع المقبل، يبدأ السودان تطبيق برنامج تجريبي لتقديم مساعدات نقدية مباشرة لمواطنيه الأكثر احتياجا مع محاولة البلاد التخلص من الدعم المكلف.

وتواجه الخرطوم صعوبات في إعادة تنظيم اقتصادها المتعثر، فالتضخم بلغ 100% والعملة تهاوت إذ تطبع الحكومة أوراق النقد لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

وبدأ السودان، الذي يرزح تحت عبء دين خارجي بلغ نحو 62 مليار دولار، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول من الصندوق يمكن أن يمهد الطريق أمام دعم مالي دولي.

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ويدين السودان بمبلغ 1.3 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية في بيان الأحد الماضي، إن برنامج المدفوعات النقدية الرائد يقضي بأن تقوم الحكومة بدفع 500 جنيه سوداني (9 دولارات) للفرد شهريا وسيبدأ تطبيقه في حي سوبا غرب بالخرطوم تعقبه 4 مناطق أخرى في البلاد.

وأضاف البيان أن هذه المناطق اختيرت بعناية لتقييم ملاءمة آلية البرنامج وخططه وتدخلاته قبل مد تنفيذه في بقية أرجاء البلاد.

سعر اليورو والإسترليني في السودان

سجل سعر اليورو على شاشات المصارف الرسمية في السودان، 62.30 جنيه للشراء، 62.61 جنيه للبيع، بينما سجل في السوق الموازية (السوداء) سعر 168 جنيها.

وسعر الجنيه الإسترليني سجل في سوق الصرف السودانية، 69.42 جنيه للشراء، و 69.77 للبيع، وفي السوق الموازية سجل 187.50 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي على شاشات التداول في أغلب المصارف السودانية عند مستوى 14.66 جنيه سوداني للشراء، و14.73 جنيه للبيع، فيما سجل في السوق الموازية سعر 40 جنيها.

وعن سعر الدرهم الإماراتي سجل في المصارف السودانية سعر 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء سجل 41.09 جنيه.

وحقق الدينار الكويتي في سوق الصرف الرسمية سعر 177.76 جنيه للشراء، و178.65 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية حقق 268 جنيها.