تعرف على لطقس المتوقع في الإمارات غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار خلال النهار.



وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية الى جنوبية غربية / 18- 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 39:10 والمد الثاني عند 53 :22 والجزر الأول عند الساعة 58:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:06 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 41: 18 والمد الثاني عند الساعة 08:32 والجزر الاول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 01:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 29 80 25

دبي 42 30 90 30

الشارقة 44 29 95 30

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عجمان 43 30 95 35

أم القيوين 45 28 95 30

رأس الخيمة 46 28 90 25

الفجيرة 40 32 85 10

العين 47 28 65 15

ليوا 47 27 80 15

الرويس 39 31 70 35

السلع 40 29 75 30

دلما 42 33 75 30

طنب الكبرى 41 32 80 40

طنب الصغرى 41 32 80 40

أبو موسى 41 31 85 4