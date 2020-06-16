شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 527 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الكويت اليوم تسجيل 527 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 36958 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 303 حالات.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة قوله إن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 28206 حالات بعد تعافي 675 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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