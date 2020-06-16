شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد تركيا إيران تعلن دعمها للوفاق الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت إيران إنها تتشارك وجهات نظر مع تركيا لحل الأزمة الليبية، معربة عن دعمها لحكومة الوفاق، وفق ما أورد موقع "المرصد" الليبي، اليوم الثلاثاء.



وأوضح زير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الإثنين، أن طهران، تدعم "الحكومة الشرعية في ليبيا وهي قادرة على إنهاء الحرب الدائرة. لدينا وجهات مشتركة مع الجانب التركي عن سبل إنهاء الأزمة في ليبيا واليمن" أيضاً.

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