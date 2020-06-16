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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا تُطلق صندوق كورونا لدعم الأقاليم المتضررة من الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 يونيو 2020
الخليج 365 - متابعات
أقرت الحكومة الإسبانية الثلاثاء، حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.
ووافقت الحكومة الثلاثاء على تدشين "صندوق كورونا" بـ 16 مليار يورو سترسل مباشرة إلى الأقاليم المختلفة في البلاد.
وستحصل الأقاليم الأكثر تضرراً من الجائحة على أكبر المبالغ، حسب وزيرة المالية والمتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو أثناء مؤتمر صحافي.
ولن تطالب الحكومة المركزية برد هذه المبالغ، لكنها تشترط تخصيصها في الغالب لقطاعي الصحة، 9 مليارات يورو، والتعليم 2 مليار يورو.
بينما ستذهب باقي الأموال إلى الأقاليم التي تقدم خدمات كثيرة بشكل مباشر للإسبان بعد تراجع العائدات بسبب الحجر الصحي لتجنب انتشار الفيروس.أقرت الحكومة الإسبانية الثلاثاء، حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.
ووافقت الحكومة الثلاثاء على تدشين "صندوق كورونا" بـ 16 مليار يورو سترسل مباشرة إلى الأقاليم المختلفة في البلاد.
وستحصل الأقاليم الأكثر تضرراً من الجائحة على أكبر المبالغ، حسب وزيرة المالية والمتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو أثناء مؤتمر صحافي.
ولن تطالب الحكومة المركزية برد هذه المبالغ، لكنها تشترط تخصيصها في الغالب لقطاعي الصحة، 9 مليارات يورو، والتعليم 2 مليار يورو.
بينما ستذهب باقي الأموال إلى الأقاليم التي تقدم خدمات كثيرة بشكل مباشر للإسبان بعد تراجع العائدات بسبب الحجر الصحي لتجنب انتشار الفيروس.
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