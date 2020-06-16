بعد إكتشاف «مقابر جماعية» وإنتشار فيديو «إختطاف عمال مصريين» .. الجامعة العربية تحذر من أعمال القتل الانتقامية في ليبيا

قالت جامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء، إنها تتابع بانزعاج بالغ التقارير الخاصة باكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة الليبية، خلال الأيام الماضية، داعية إلى إجراء تحقيق متكامل بهذا الشأن وفقاً للقانون الدولي.

ودعا مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الحرص على حماية مواقع هذه المقابر من العبث، لحين التعرف علي هوية الضحايا، وأسباب الوفاة وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.

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وأعربت الجامعة عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين في ترهونة، وفقا لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وحذرت الجامعة من خطورة تكرار أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار.

ونبهت جامعة الدول العربية إلى عدم مشروعية أساليب احتجاز وإهانة وتعذيب المدنيين سواء كانوا من الليبيين أو من جنسيات غير ليبية كوسيلة لإيصال رسائل سياسية.