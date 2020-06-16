بريطانيا... دمج "التنمية الدولية" بوزارة الخارجية

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نصر المجالي: في قرار أثار ردات فعل متناقضة على الفور، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن دمج الإدارة الحكومية المسؤولة عن المساعدات الخارجية مع وزارة الخارجية.

وقال جونسون أمام جلسة، اليوم الثلاثاء، لمجلس العموم إن إلغاء وزارة التنمية الدولية المنفصلة (DfID) يعني أن الإنفاق على المساعدة يعكس بشكل أفضل أهداف المملكة المتحدة. وقال إن "الإصلاح الذي طال انتظاره" سيضمن "أقصى قيمة" لدافعي الضرائب.

ورد زعيم حزب العمال المعارض على الفور السير كير ستارمر، بالقول إن الاندماج "سيقلص مكانة بريطانيا في العالم". كما انتقد الخطوة ثلاثة رؤساء وزراء سابقين، هم المحافظ ديفيد كاميرون، والعماليان غوردون براون وتوني بلير.

وقال كاميرون إن ذلك سيعني "خبرة أقل، وصوت أقل من أجل التنمية على رأس أجندة الأولويات، واحترامًا أقل للمملكة المتحدة في الخارج".

وبموجب القرار سيتم إنشاء وزارة مشتركة جديدة - تسمى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بحلول سبتمبر المقبل.

وزنا زائدا

وقال جونسون لمجلس العموم، إن الإدارة المشتركة الجديدة ستضفي "وزنًا زائدًا على الوزن الزائد الحالي" إلى أهداف المملكة المتحدة في الخارج.

وأضاف أن النظام السابق في الإدارات المنفصلة "عفا عليه الزمن" اذ ان كثيرا من الدول المتقدمة الأخرى تدير المساعدات الخارجية بالفعل كجزء من وزارات الخارجية.

وقال جونسون إنه لفترة طويلة، تم التعامل مع إنفاق المساعدات البريطانية "كنقطة نقدية عملاقة في السماء تصل دون أي إشارة إلى المصالح البريطانية".

ومع ذلك، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بضرورة الحفاظ على ميزانية وزارة التنمية الدولية - التي بلغت 15 مليار جنيه استرليني في العام الماضي لا تذكر أمام 2.4 مليار جنيه استرليني أنفقتها وزارة الخارجية - مع التزام المملكة المتحدة بمواصلة إنفاق 0.7٪ من الدخل القومي على مشاريع المساعدة الخارجية وهي حاليًا حوالي 15 مليار جنيه استرليني

تحليل مقتضب

وقال مراسل (بي بي سي) جيمس لانديل في تحليل مقتضب، إن بوريس جونسون أراد دمج وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية لسنوات، وهو يعتقد أنه من الخطأ أن يكون هناك ذراعان للسياسة الخارجية البريطانية تعملان بشكل مستقل، ويريد المزيد من التماسك حتى تتمكن المملكة المتحدة من التحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية.

ويضيف لانديل: لكن النقاد داخل قطاع المساعدات يخشون من أن هذا الاندماج قد يرى المزيد من الأموال التي تركز على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة وأقل على الحد من الفقر. على هذا النحو، هذه خطوة مثيرة للجدل.

وسيعتبر البعض هذا القرار إعادة ترتيب منطقية لقرار الحكومة، لضمان سياسة مشتركة وإنفاق أكثر فعالية للمساعدات، ومساعدة الأكثر ضعفاً مع الترويج لبريطانيا في الخارج.

لكن يرى آخرون أنه إلهاء بيروقراطي من شأنه أن يضعف السمعة العالمية للمملكة المتحدة كقوة مساعدة عظمى.

لا سبب منطقيا

وإلى ذلك، ورداً على قرار جونسون، قال السير كير زعيم حزب العمال إنه لا يوجد "سبب منطقي" للاندماج، الذي قال إنه يجري الآن "لتحويل الانتباه" عن تعامل الحكومة مع أزمة "كوفيد 19".

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وقال إن إدارة التنمية الدولية أثبتت أنها واحدة من "أفضل الأقسام أداءً" في المملكة المتحدة ، وإلغاؤها يمثل "أساليب التشتيت الخالص".

ومن جهته، قال النائب المحافظ أندرو ميتشل، الذي كان مسؤولاً عن إدارة التنمية الدولية بين عامي 2010 و 2012، إن إلغاء الإدارة سيكون "خطأً غير عادي".

لكن زميله المحافظ جيريمي هانت، الذي قال إنه "اعترض على هذه القضية" كوزير للخارجية السابق ، قال إن الاندماج هو "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وقالت أوكسفام، التي نفذت مشروعات إنمائية باستخدام أموال من وزارة التنمية الدولية، إن الاندماج سيضر بالنضال من أجل الحد من الفقر العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية داني سريسكانداراجاه إن هذه الخطوة "بالكاد يمكن تصديقها" في وقت يركز فيه العالم على مكافحة فيروسات التاجية.

احتياجات الناس

وأضاف: "هذا القرار يضع السياسة فوق احتياجات أفقر الناس وسيعني أن المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم سيموتون بلا داع من الجوع والمرض."

وقال "وزارة الخارجية قد تكون ممتازة في الدبلوماسية، لكنّ لديها سجلا غير مكتمل في تقديم المساعدات وليست شفافة مثل وزارة التنمية الدولية".

خطأ وتراجع

ووصف رئيس الوزراء السابق للعمل توني بلير، الذي فصل إدارة التنمية الدولية عن وزارة الخارجية خلال فترة وجوده في داونينغ ستريت هذه الخطوة بأنها "خاطئة وتراجعية".

وقال "إن الأهداف الاستراتيجية للمواءمة مع الدبلوماسية والتركيز على مجالات جديدة ذات أهمية استراتيجية لبريطانيا يمكن تحقيقها دون إلغائها".

وقال خليفته رئيس الوزراء الأسبق غوردون براون إن قرار استبعاد إدارة التنمية الدولية كان "حزينا"، مضيفا أنه كان "أحد الأصول الدولية العظيمة في المملكة المتحدة".

تاريخ الادارة

يشار إلى أن الإدارة المعروفة الآن باسم "التنمية الدولية" نشأت في ظل حكومة حزب العمال هارولد ويلسون في عام 1964 باسم وزارة التنمية الخارجية (ODM).

وتم دمجها لاحقًا مع وزارة الخارجية في ظل حكومة المحافظين تيد هيث في عام 1970، ولكن أعاد ويلسون إعادة تأسيسها كوزارة منفصلة بعد عودته إلى داونينغ ستريت في عام 1974.

وأعيد دمجها مع وزارة الخارجية مرة أخرى ولكن بعد انتخاب رئيسة الوزراء المحافظة مارغريت تاتشر في عام 1979. وحصلت على اسمها الحالي لإدارة التنمية الدولية (DfID) في عام 1997 بعد فصلها عن الخارجية في عهد توني بلير.