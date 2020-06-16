11 وفاة و116 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 788، والإصابات إلى 11147 في عموم البلاد.

وقال الناطق باسم لجنة متابعة الفيروس جمال فورار، إن 107 أشخاص تماثلوا للشفاء في

الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 7842.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع طفيف في الوفيات والإصابات بالفيروس، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 10 وفيات و112 إصابة جديدة.