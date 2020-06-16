بريطانيا.. بدء اختبار لقاح مضاد لكورونا على 300 متطوع

يشرع هذا الأسبوع باحثون في جماعة "إمبريال كولدج" بالعاصمة البريطانية لندن في اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على 300 شخص، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وسيتلقى المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 سنةجرعتين من اللقاح على مدى الأسابيع القادمة، على أن يبلغ عدد المتطوعين لاحقا 6 آلاف بعد نجاح التجربة الأولى.
وكانت الحكومة البريطانية قدمت 41 مليون جنيهإسترليني لدعم مشروع تطوير اللقاح الذي يأتي بعد لقاح سابق طوره باحثون من جامعة أوكسفورد وبدأ تجريبه على البشر.
وكان وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما أشاد بأبحاث الجامعة، مؤكدا أن "التقدم السريع في تطوير لقاح جامعة إمبريال كولدج هو شهادة على براعة ومثابرة باحثي بريطانيا".
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