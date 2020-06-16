الجزائر: إصابات كورونا تقترب من 12 ألفاً

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر جمال فورار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بالبلاد إلى 11 ألفا و147 مصابا، و788 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمر الصحفي اليومي إنه جرى تسجيل 116 حالة إصابة جديدة،

و11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 7842 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر

العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.