واصلت قوات الجيش اليمني، تقدمها في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
في جبهة نهم، عقب مواجهات خاضتها مع المليشيا الحوثية، التي تلوذ بالفرار.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت)، أن قوات الجيش حررت اليوم الثلاثاء، مواقع مهمة
بالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، فيالجبهة ذاتها مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تكبيدها خسائر في العتاد القتالي.
إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف، اليوم، بعدة غارات جوية، مواقع الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (الدرونز) في محافظتي صنعاء وعمران مما أسفر عن تدمير تلك المواقع بشكل كلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يُواصل تقدمه في نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.