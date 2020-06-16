منظمة التجارة العالمية: إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها

ذكر موقع العربيه نت أن منظمة التجارة العالمية، أشادت باجراءات السعودية ضد قطر بأنها ضرورية لحماية أمنها، موضحة أن السعودية سعت للحماية من الإرهاب الذي تثيره قطر.
وأضافت منظمة التجارة العالمية، أن قطع السعودية لعلاقتها مع قطر كان بسبب تنصلها من الاتفاقيات، موضحة أن السعودية قطعت العلاقة مع قطر لعدم تخلي الدوحة عن دعمالتطرف.
ولفتت منظمة التجارة العالمية، إلى أن السعودية قطعت العلاقة مع قطر لتدخلها بالشؤون الداخلية للدول، لافتة إلى أن السعودية قدمت وثائق مهمة بشأن أخطار سياسات قطر، وأن قرار فريق التحقيق لا يقبل بوجهة نظر قطر.
كما أعلنت منظمة التجارة العالمية، إسقاط 5 ادعاءاتقطرية ضد السعودية، موضحة أنه لا دليل على ادعاءات قطر بشأن قرصنة حقوق البث في السعودية.
وفى وقت سابق أعلن فريق التحكيم التابع لـمنظمة التجارة العالمية، أن إجراءات السعودية ضد قطر مبررة.
و أعلنت قطر اليوم الثلاثاء عن تسجيل 1201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إضافة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالى حالات الاصابة بالفيروس فى قطر إلى 82,077، وإجمالى حالات الوفاة إلى 80 حالة.
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