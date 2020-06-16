بريطانيا تصادق على أول عقار ثبت أنه يخفض خطر الوفاة بفيروس كورونا

صادقت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، على استخدام دواء "ديكساميثازون" لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان لها: "إنه أول عقار في العالم ثبت أنه يخفض خطر الوفاة جراء المرض".

وحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد أجرى باحثون بريطانيون تابعون لجامعة أكسفورد، تجربة قاموا فيها بإعطاء دواء ديكساميثازون لنحو 2000 مريض، وتمت مقارنة ما حدث معهم مع ما يقرب من 4000 شخص لم يأخذوا الدواء.

ووجد الباحثون أنه بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي فقد قلل الدواء من خطر الوفاة من 40% إلى 28%.

أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون من نقص الأكسجين، فقد قلل خطر الوفاة من 25% إلى 20%.

وقال كبير الباحثين البروفيسور بيتر هوربي: "هذا هو الدواء الوحيد حتى الآن الذي ثبت أنه يقلل من عدد الوفيات بشكل كبير"..

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الثلاثاء، أن بريطانيا ستبدأ فورا وصف "ديكساميثازون" لمرضى (كوفيد-19)، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.

وقال هانكوك : "نعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتبارا من بعد ظهر اليوم".

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ويعد الدواء جزءاً من أكبر تجربة في العالم لاختبار عدد من العلاجات الموجودة بالفعل والتي تستخدم لعلاج أمراض أخرى، ومعرفة مدى فاعليتها في مكافحة فيروس "كورونا".

ويقدر الباحثون أنه لو كان هذا الدواء متاحاً في المملكة المتحدة منذ بداية جائحة «كورونا» لكان من الممكن إنقاذ 5000 شخص.

ولأنه رخيص الثمن، فقد تتمكن الدول الفقيرة التي تعاني من ارتفاع نسبة إصابات «كورونا» من الاستعانة به لمواجهة الأزمة.

ويتحسن نحو 19 من أصل 20 مريضاً مصاباً بـ "كورونا" دون الذهاب إلى المستشفى، في حين قد يحتاج بعض الأشخاص الذين يتم نقلهم للمستشفيات إلى الأكسجين أو أجهزة التنفس الصناعي، وقد أشار الباحثون إلى أن دواء ديكساميثازون قد يساعد بشكل فعال في هذه الحالة.

يذكر أن دواء ديكساميثازون يستخدم في الأساس لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والربو.

وأودى فيروس "كورونا المستجدّ" بحياة ما لا يقل عن 436,813 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر (كانون الأول).

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8,048,880 إصابة في 196 بلداً ومنطقة، تعافى منها 3,681,400 على الأقل.