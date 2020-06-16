كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بوريس جونسون يعلن دمج وزارتي الخارجية والتنمية الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دمج وزارتي الخارجية والتنمية الدولية، في إطار إجراءات مراجعة "الاستراتيجية الدولية والدفاعية للمملكة المتحدة".

وقال جونسون، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام البرلمان البريطاني، إن هذا القرار سيسمح بمواصلة الالتزام بإنفاق 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على المساعدات.

وذكر أن الوزارة الجديدة ستحمل اسم وزارة الخارجية والكومنولث (رابطة الشعوب البريطانية) والتنمية وسيقودها وزير الخارجية الحالي، دومينيك راب.

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وأضاف: "نجري المراجعة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية لاستراتيجيتنا الدولية والدفاعية، إن المساعدات الدولية والسياسة الخارجية تمثل شيئا واحدا وتسعى لتحقيق هدف واحد".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "سيوحد ذلك بين المساعدات وجهودنا الدبلوماسية ويجمع بينهما في إطار جهدنا الدولي".

وهذه المرة هي الثالثة في تاريخ بريطانيا التي تدمج فيها حكومة المحافظين وزارتي الخارجية والتنمية الدولية بعد أن تم اتخاذ هذه الخطوة في 1970 و1979، فيما قامت حكومة حزب العمال بفصل الوزارتين.