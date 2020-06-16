كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلي لا يمكن إحصائهم.. تعرف على مذابح الأتراك على مر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كما يبدو للعيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول جاهدًا أن يعيد تاريخ العثمانيين، عبر التوسع والتمدد في عدد من الدول التي تعاني من صراعات مختلفة، وأبرزها سوريا ثم ليبيا الآن، والعراق، محاولا فرض نفوذه على البحر المتوسط على أمل أن يعيد إمبراطوريته العثمانية من جديد، ويغزو مصر كما تمني من قبل.



مذابح الأرمن

واشتهر الأتراك بارتكاب جرائم حرب في الدول التي يدخلون إليها، والتاريخ شاهد على ذلك، فارتكب العثمانيون العديد من المذابح، بخلاف مذابح الأرمن التي تمت خلال الحرب العالمية الأولى، عندما قام الأتراك بالتعاون مع عشائر كردية بعمليات إبادة لمئات القرى الأرمنية في مناطق شرق تركيا، من أجل تغيير ديموجرافية هذه المناطق لخشية الأتراك من تعاون الأرمن مع الروس والثوار الأرمنيين، واستخدم الأتراك الأرمن حمالين في الجيش العثماني، ثم قاموا بإعدامهم.



ومن أبرز تلك الحوادث الشاهدة على عبادة الأتراك للأرمن كان عام 1915م، عندما قام العثمانيون بجمع المئات من أبرز الشخصيات الأرمنية في العاصمة إسطنبول، ثم إعدامهم في ساحات المدينة، ويقدر عدد ضحايا هذه المجازر من مليون إلى مليون ونصف.



مذابح

ومن ضمن جرائم الأتراك عبر التايخ أيضا ما فعلوه بالآشوريين والكلدان والسريان، وسميت تلك المذابح بـ"مذابح سيفو"- أي (السيف) في اللغة السريانية، عندما شنت القوات العثمانية سلسلة من العمليات الحربية بمساعدة مجموعات مسلحة شبه نظامية كردية استهدفت الآشوريين والكلدان والسريان في مناطق شرق تركيا وشمال غرب إيرانوقتل في تلك العمليات مئات الآلاف من الآشوريين، ويقدر الباحثون العدد الكلي للضحايا بحوالي 250 – 500 ألف قتيل.

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مذابح ضد المسيحيين

وهناك مجازر "ديار بكر" وسميت بذلك لأنه تم ارتكابها في ولاية ديار بكر ضد المسيحيين عام 1895، وبدأت باستهداف الأرمن بتحريض من بعض رجال الدولة والدين العثمانيين بحجة أن الأرمن يريدون تفكيك الدولة، وتوسعت هذه المجازر لتشمل كل المسيحيين في المنطقة وعلى رأسهم السريان، وامتدت من الجامع الرئيسي بالمدينة، ثم انتقلت إلى السوق الرئيسي حيث تمَ قتل جميع المسيحيين، تلاها هجوم على منازل المسيحيين في الولاية لإبادتهم.



مذابح الأتراك في مصر

وكان لمصر نصيبا من تلك المذابح، عندما غزا العثمانيون بقيادة سليم الأول القاهرة، بزعم الدفاع عن الدين الإسلامي والشريعة، كما يفعل أردوغان الآن، وطوال حكم العثمانيين لمصر، ظلت صلة مصر بالدولة العثمانية ضعيفة غير وثيقة، حيث عمل العثمانيون على جمع أموال وخيرات المصريين فقط.

كما كان يناير 1517، شهرًا ليس عاديًا، فذاق فيه المصريون أقسي أنواع العذاب التي فاقت ما قام به من بعدهم من الإنجليز والفرنسيين والاحتلال الإسرائيلي أيضا، ووصلت جرائم الأتراك بمصر لاقتحام الأزهر الشريف ومسجد ابن طولون وجامع الحاكم، وإحراق جامع شيخو، كما أنهم خربوا ضريح السيدة نفسية وداسوا على قبرها.



وتعد مذبحة القلعة من أبرز المذابح التي مرت على التاريخ المصري، وقام بتنفيذها والي مصر محمد علي باشا، الذي تم تعيينه من قبل الخليفة العثماني بغرض التخلص من المماليك عندما مثلوا أكبر تهديد لحكم محمد علي، ووقعت المذبحة في الأول من مارس 1811م بعد أن تمَ إغلاق أبواب القلعة على المماليك وإطلاق الرصاص عليهم، ليتخلص محمد علي من أبرز تهديد سياسي وعسكري داخلي له، وذكرت المصادر أن عدد القتلى في هذه المذبحة وصل إلى 500 قتيل تقريبًا.