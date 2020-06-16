كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حلف الناتو يضع خطة تحرك لمواجهة موجة ثانية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، اليوم الثلاثاء، عن استعداد حلف شمال الأطلسي، بوضع خطة لمواجهة موجة ثانية محتملة لوباء كورونا.

وأضاف ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع الحلف الأطلسي يعتزمون الموافقة على خطة العمليات، يوم غدًا الأربعاء، ومن المتوقع بناء مخزون من التجهيزات الطبية، وإنشاء صندوق أزمة.

الأمين العام لحلف الناتو،

وأوضحأن الهدف من ذلك هو أن يتمكن الحلف من تقديم المساعدات، التي قد تكون مطلوبة، في الوقت والمكان المناسبين.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8،156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 440 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،260 مليون حالة شفاء.

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وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.