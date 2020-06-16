كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسريب صوتي جديد يفضح تسليم حكومة الوفاق الثروات الليبية لأردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول تسجيل صوتي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، لمحادثة دارت بين رئيس حكومة الوفاق الليبي المنتهى ولايته فايز السراج ومساعديه بعد عودته من تركيا.

وكشف التسجيل الصوتي اعتراف فائز السراج الذي أكد أن حكومة الوفاق مدينة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب مساعدته لها، وأنه يجب على الشعب الليبي أن يخدم الرئيس التركي لما قدمه من تدعيم لصفوف الميليشيات.

وكان رئيس حكومة الوفاق المنتهي ولايته قد عقد اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بداية الشهر الجاري، وخلال الاجتماع، بحثا إمكانيات التعاون في المجالين العسكري والاقتصادي.

ولكن عقب عودة السراج إلى ليبيا، تحدث مع مساعديه أن ليبيا هي في الحقيقة تابعة للإمبراطورية العثمانية الحديثة، مشيرا إلى أن تركيا الآن إلى جانبهم، وأن على الشعب الليبي بأكمله أن يكون في خدمة الشعب التركي «العظيم» حسب قوله.

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كما قال فايز السراج، إن الرئيس التركي وعد بتقديم أي دعم يحتاجه لتواصل قوات حكومة الوفاق الوطني السيطرة على طرابلس ومن ثم على كامل ليبيا، لكن ينتظر ليبيا العديد من التغيرات.