أطباء: مرضى تخلّفوا عن زيارة المستشفيات خوفا من “كورونا” فتعرضوا لمضاعفات صحية حرجة

راسلت الجمعية المغربية للعلوم الطبية، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، بشأن تنظيم حملة تحسيسية، وتوعوية، هدفها حث المواطنات، والمواطنين على زيارة الطبيب المعالج، ومتابعة تطور وضعهم الصحي، خصوصا الذين يعانون منهم من أمراض مزمنة، كالسكري والضغط الدموي وأمراض القلب والشرايين والسرطانات وغيرها.

وأكدت الجمعية نفسها، في مراسلتها، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها، أن الأطباء في القطاعين العام، والخاص، استقبلوا مرضى في وضعيات صحية حرجة، بسبب تخلفهم عن زيارة المؤسسات الصحية المختصة، خوفا من إمكانية الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ما أثر سلبا في العديد منهم، وعرّضهم لمضاعفات صحية وخيمة.

ودعت الجمعية، الوزارة الوصية على قطاع الصحة، إلى العمل على مباشرة حملة توعوية بإشراك مختلف المؤسسات الإعلامية على غرار الحملة الناجحة، التي أشرفت عليها بتعاون مع أطباء الأطفال في القطاع الخاص، التي مكنت من رفع نسبة التلقيح، التي كانت قد انخفضت من 63 إلى 93 في المائة.

كما دعت الجمعية المغربية للعلوم الطبية النساء الحوامل، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وكل من هم في حاجة إلى تدخل جراحي، إلى طرق أبواب المؤسسات الصحية العمومية، والخاصة، من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية، التي يتطلبها وضعهم الصحي، وتفادي التبعات، التي قد تتهدّدهم جراء التأخير في عرض أنفسهم على الطبيب المعالج.