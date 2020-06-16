منظمة التجارة العالمية تدين السعودية بسبب “بي آوت كيو”

وجهت منظمة التجارة العالمية، رسميا، الإدانة إلى المملكة العربية السعودية حول موضوع انتهاك حقوق شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، معتبرة أنها متورطة في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة “بي آوت كيو”.

ونقل موقع الجزيرة، بعد زوال اليوم الثلاثاء، أن” لجنة التحكيم لهيأة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية أصدرت، اليوم، تقريرها النهائي بشأن عملية القرصنة، والسطو، الواسعة والطويلة، التي قادتها “بي آوت كيو” على برامج شبكة قنوات “بي إن سبورتس” منذ غشت 2017، أي بعد حصار قطر بنحو شهرين”.

ويتهم التقرير ذاته، حسب المصدر نفسه، السعودية بتجاهل القرصنة، وجاء فيه أن قناة “بي آوت كيو” موجودة في السعودية، وأن الأخيرة غضت الطرف عن قرصنتها لبرامج “بي إن سبورتس”.

وأضاف التقرير أن “السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية، وفقا لأدلة مقدمة من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)”، وكشف أن “بي آوت كيو” استفادت من دعم مؤسسات، وشخصيات سعودية نافذة، منها المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني.

وطالبت منظمة التجارة العالمية السعودية بتعديل إجراءاتها، لتكون منسجمة مع التزامها بالقانون الدولي للملكية الفكرية.