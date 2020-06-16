هزة أرضية بقوة 5.2 تضرب جنوب البلاد في عمق البحر الأحمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم، الثلاثاء، في عمق البحر الأحمر قبالة شواطئ أم الرشراش (إيلات) جنوبي البلاد.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر في الأرواح والممتلكات أو أضرار مادية نتجت عن الزلزال.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، أن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجات على مقياس ريختر، ووقع على بعد 222 كيلومترا جنوب غرب أم الرشراش.

والشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر شمال بيسان، وكان مركز الهزة على بعد 14 كيلومترا شمال شرق المدينة، ولم يسفر عن أضرار مادية أو إصابات.

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وبالتزامن، وقعت هزة أرضية أخرى كان مركزها في البحر المتوسط وعلى بعد 54 كيلومترا شمال شرق الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وقال معهد رصد الزلازل الأوروبي أن قوة هذه الهزة 3.2 درجة، بينما قال المعهد الجيولوجي الإسرائيلي إن قوتها 2.7 درجة.

وفي بداية أيار/ مايو الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية، شعر به كذلك سكان البلاد.