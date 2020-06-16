الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت يكمل عامه الـ91

الثلاثاء 16 يونيو 2020

صورة أرشيفية

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الخامس عشر ولد في مثل هذا اليوم 16 يونيو 1929 حيث يكمل اليوم عامه الـ 91، هو أمير دولة الكويت الخامس عشر، والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة، والابن الرابع لأحمد الجابر الصباح من منيرة العثمان السعيد العيار.

تلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وهو أول وزير إعلام، وثاني وزير خارجية في تاريخ الكويت، وترأس وزارة الشئون الخارجية للكويت طيلة أربعة عقود من الزمن، ويعود له الفضل خلالها في توجيه السياسة الخارجية للدولة والتعامل مع الغزو العراقي للكويت في عام 1990.

Advertisements

تولى مسند إمارة دولة الكويت في 29 يناير 2006 خلفًا لسعد العبد الله السالم الصباح الذي تنازل عن الحكم بسبب أحواله الصحية، وبعد أن انتقلت السلطات الأميرية إليهِ بصفته رئيس مجلس الوزراء، قام مجلس الوزراء في 24 يناير 2006، بتزكيته أميرًا للبلاد، وقد بايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع في جلسة خاصة انعقدت في 29 يناير 2006. وهو الأمير الثالث الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.

وإبان رئاسته لمجلس الوزراء حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية تنفيذًا لتوجيهات الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح، ثم وزّرت أوّل امرأة في حكومة برئاسته عام 2005، تلا ذلك مشاركة المرأة في العملية الانتخابية في أوّل انتخابات نيابية بعد توليه مسند الإمارة، ومن ثمَّ تُوجّت سياسته الإصلاحية تلك بدخول المرأة لأوّل مرة عضوًا في مجلس الأمة في ثالث انتخابات نيابية تجري في عهده، وقد سمح للمرأة بدخول السلك العسكري، كذلك أعاد التجنيد العسكري الإلزامي في الكويت.

كرمته الأمم المتحدة في 9 سبتمبر 2014 بلقب "قائد للعمل الإنساني" وسميت الكويت "مركزًا للعمل الإنساني" تقديرًا من المنظمة الدولية للجهود الذي بذلها الأمير وبذلتها الكويت خدمة للإنسانية، ولقب بـ"شيخ الدبلوماسيين العرب والعالم" و"عميد الدبلوماسية العربية والكويتية"، ويرى مراقبون أنه اتبع في عهده سياسة إصلاحية فترسخت الحياة الديمقراطية وزادت الحريات الإعلامية، وانتشرت الصحف والمنابر الإعلامية وتوسعت مساحات النقد في الكويت، بينما يرى آخرون أن قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي أقره البرلمان الكويتي في 2015، إضافة إلى حدث سحب الجنسيات وحبس معارضين مثل مسلم البراك بتهمة إهانة الأمير، حد من سقف حرية التعبير في عهده في الكويت.

شهدت الكويت في عهده نهضة تنموية شملت مختلف المجالات، تنفيذا لتطلعاته بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.