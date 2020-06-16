بعد تركيا إيران تعلن دعمها للوفاق الليبية

الثلاثاء 16 يونيو 2020

صورة أرشيفية

قالت إيران إنها تتشارك وجهات نظر مع تركيا لحل الأزمة الليبية، معربة عن دعمها لحكومة الوفاق، وفق ما أورد موقع "المرصد" الليبي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح زير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الإثنين، أن طهران، تدعم "الحكومة الشرعية في ليبيا وهي قادرة على إنهاء الحرب الدائرة. لدينا وجهات مشتركة مع الجانب التركي عن سبل إنهاء الأزمة في ليبيا واليمن" أيضاً.