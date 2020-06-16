شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب بمحاكمة قاض إيراني هارب في رومانيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 16 يونيو 2020

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومة والمدعي العام في رومانيا إلى محاسبة القاضي الإيراني غلام رضا منصوري المتورط في انتهاكات حقوقية بدلا من تسليمه إلى طهران.

وقدمت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى قضائية في رومانيا ضد منصوري الهارب من إيران، والمتهم بالحصول على رشاوي مالية.

وطالب البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين بمحاكمة القاضي الإيراني المتقاعد غلام رضا منصوري لتورطه في انتهاك حقوق الإنسان، وفق محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وشدد أمين عام اتحاد الصحفيين الدولي أنتوني بيلانجر على ضرورة ملاحقة منصوري قضائيا، قائلا إن "الجرائم التي ارتكبها بحق الصحفيين لن تمر دون عقاب.. حان وقت العدالة".

ولفت بيلانجر إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين وعدد من النقابات والمجموعات الصحفية يدعون رومانيا إلى عدم تسليم منصوري لطهران وتلبية طلب الصحفيين الضحايا.

وتورط غلام رضا منصوري في عشرات من قضايا التعذيب والحبس لصحفيين إيرانيين وممارسة ضغوط على أسرهم، وكذلك مصادرة وسائل إعلام محلية، حسب البيان.

كما أشار البيان إلى أن السلطات الإيرانية ومن بينها منصوري شنت حملة اعتقالات طالت عددا من الصحفيين عام 2013، وأصدرت أحكاما قضائية بالحبس بحق عدد من مراسلي التلفزيون الرسمي، فضلا عن حجب صحيفة شرق الإصلاحية.

وظهر اسم منصوري مؤخرا ضمن قضية الفساد المالي وتدشين شبكة رشاوي المتهم بها مساعد رئيس القضاء السابق أكبر طبري.

وزعم منصوري لاحقا في مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أنه سافر إلى ألمانيا للحصول على العلاج من مرض عضال وسيعود قريبا إلى إيران للمثول أمام المحكمة ردا على الاتهامات الموجهة له، حسب قوله.

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وسرعان ما أكدت تقارير إخبارية أن غلام رضا منصوري لم يراجع السفارة الإيرانية في ألمانيا، وتم اعتقاله في رومانيا.

وأكدت الشرطة الإيرانية أنها قدمت طلبا للشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقال منصوري بناء على وثائق مرسلة، ومن المرتقب أن يعود إلى البلاد.

ودعا ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون الحكومة والادعاء العام في رومانيا لوقف تسليم القاضي الهارب إلى إيران، باعتباره سيكون أمرا مشرفا لها (رومانيا).

وأجلت محكمة محلية في مدينة بوخارست قرار تسليم غلام رضا منصوري حتى 10 يوليو/ تموز المقبل.

ووفقا لمراسل راديو أوروبا الحرة الناطقة بالفارسية، الأحد الماضي، اعتقلت الشرطة المحلية الرومانية غلام رضا منصوري، وتم تقديمه إلى السلطات القضائية.

وقرر القاضي الروماني إطلاق سراح المتهم شريطة البقاء في ظروف معينة حتى حلول مطلع الشهر المقبل للبت في قرار ترحيله إلى إيران.

ولا يحق للقاضي الإيراني الهارب مغادرة رومانيا ويخضع لمراقبة الشرطة، حسب قرار المحكمة.

ومنصوري متهم بتلقي رشوة قدرها نصف مليون يورو، وغادر البلاد بشكل رسمي في أغسطس/ آب 2019، في حين أفاد عدد كبير من الصحفيين الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه عمل سابقًا محققًا في الفرع التاسع داخل محكمة الثقافة ووسائل الإعلام.

وأمر منصوري باعتقال العديد من الصحفيين الإيرانيين ومصادرة بعض الصحف المحلية الإصلاحية