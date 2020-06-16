أكد الدكتور عصام عبدالصمد أستاذ التخدير والرعاية المركزية في لندن، لـ "المجلة" أن البروفيسور مارتن لوندراي والدكتور بيتر هوربي من جامعة أكسفورد، أعلنا أن دواء "ديكساميثازون" ، وهو دواء يستعمله الأطباء كل يوم في الرعاية المركزة وغرف العمليات وغيرها، أن هذا الدواء اذا استعمل في علاج مرض كوفيد-19، من الممكن أن يقلل نسبة الوفيات بمقدار 30% في حال كان المريض يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي، وقد يقلّل العقار من نسبة الوفيات بمقدار 20% لدى المرضى الذين يتم علاجهم بكمامة الأوكسجين.
هذا وقد أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الثلاثاء أن بريطانيا ستبدأ فوراً وصف منشّط "ديكساميثازون" لمرضى كوفيد-19، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
وقال هانكوك "نعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتبارا من بعد ظهر اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تبدأ علاج كورونا بعقار «ديكساميثازون» وطبيب يؤكد لـ «المجلة» تفاؤله بالنتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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