الخارجية الألمانية: ليس هناك أي منطقة في سوريا تعد آمنة لإعادة أشخاص إليها

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أنه ليس هناك أي منطقة في سورية تعد آمنة للعائدين، وذلك بحسب ما جاء في تقرير سري لوزارة الخارجية مقدم لمؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا المقرر أن يبت هذا الأسبوع في تمديد وقف الترحيل بالنسبة للسوريين عند انعقاده في مدينة إرفورت.

وجاء في التقرير بحسب وكالة الأنباء الألمانية، استناداً إلى الأمم المتحدة، كتب الدبلوماسيون بالخارجية الألمانية:

"بحسب الأمم المتحدة، لا يزال يصل الأمر إلى حدوث انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي في جميع أنحاء سورية. وليست هناك حتى الآن في أي جزء من الدولة حماية شاملة طويلة المدى من الاعتقال التعسفي والقمع على يد العديد من الأجهزة الأمنية والميليشيات وغيرها من المؤسسات القريبة من نظام الحكم".

وأضافت الوزارة في تقريرها أن ذلك يسري أيضاً على أجزاء من البلاد في الغرب وكذلك على العاصمة السورية دمشق، حيثما يعيش عادة الأشخاص القريبون من نظام حكم بشار الأسد.

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وجاء في التقرير: " حتى الأشخاص الذين يُعتبرون قريبين من نظام الحكم يمكن أن يصبحوا من حيث المبدأ ضحايا لعمليات القمع بسبب تعسف الدولة الموجود في كل مكان".