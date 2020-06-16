النرويج: الصين لم تفرض حظراً على استيراد الاغذية بعد اكتشاف إصابات جديدة بكورونا



ذكرت وزارة المصايد النرويجية أن اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بكين، قد أثّر على استيراد الأغذية، التي تتضمن أسماك السلمون الطازجة، إلا أن السلطات الصينية لم تفرض حظراً على الاستيراد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن مارتين رويسلاند، وهي متحدثة باسم الوزارة، قولها في رد على تساؤلات عبر البريد الإلكتروني، إن التفشي الأخير للفيروس "خلق شكوكاً كبيرة في السوق الصينية".

وأشارت إلى أنه من السابق لأوانه تقديم معلومات بشأن التأثير على حجم الاستيراد، إلا أن التقارير الواردة تشير إلى دخول كميات صغيرة فقط من أسماك السلمون الطازجة إلى الصين حالياً.

وقد سجلت الصين 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، منها 27 حالة في بكين، وذلك في الوقت الذي أعادت فيه العاصمة بكين فرض تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشي جديدة.

وتكثفت جهود منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس منذ أن تم تعقب سلسلة من الإصابات في سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنجتاى ببكين يوم السبت، وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في المنطقة المجاورة للسوق مباشرة.

