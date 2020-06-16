توقف موظفي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان عن العمل

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان اليوم الثلاثاء عن توجه الموظفين إلى التوقف عن العمل.

وقالت النقابة، في بيان أصدرته اليوم حسبما "أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك يأتي بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطتها النقابة إلى المعنيين لحل مشكلة الرواتب التي تم حجبها عن موظفي شركتي الخليوي لشهر أيار/مايو الماضي .

وأشارت إلى النتائج السلبية التي ستنعكس على خدمة الخليوي التي يستفيد منها أكثر من 4 ملايين مشترك.

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وأكدت أن قرار التوقف عن العمل جدي وليس للاستهلاك الإعلامي، مشيرة إلى أن التوقف عن العمل سيؤدي توقف تزويد السوق ببطاقات التشريج، موضحة أن الخطوط الثابتة ستبقى مفعّلة ولن يتم ايقافها، لكن سيؤدي ذلك إلى رفع قيمة الفواتير غير المدفوعة حيث ستستمر متاجر الشركتين مقفلة أمام المشتركين.

ولفتت إلى تأثر الشبكات تقنياً حيث ستتوقف الفرق الفنية عن إصلاح الأعطال التي قد تطرأ، مما سيؤدي الى توقف خدمتي التخابر الصوتي والانترنت، إضافة الى أن خدمة الزبائن ستتوقف بشكل كامل، وكذلك تأثر الخدمات الفورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما سيمنع المشتركين من امكان وقف أو تفعيل خدماتهم أو خطوطهم.

وأكدت النقابة حرصها الشديد على هذا القطاع وديمومة استمراريته في المساعدة في عملية النهوض الاقتصادي والصحي والتربوي، لافتة إلى إن انقطاع أو توقف اي خدمة يقدمها قطاع الخليوي لا يتحمل مسؤوليتها الموظفون، بل المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل المعنيين الذين يماطلون في دفع رواتب الموظفين وحقوقهم.