رسمياً.. أربيل يجدد عقد مدربه الكرواتي حتى صيف 2021

رياضة 2020-06-16 | 18:37 0 مشاهدة أعلن نادي أربيل الرياضي، تجديد عقد مدرب فريقه الكروي الكرواتي رادان كاسانين حتى صيف 2021. وذكر النادي في بيان مقتضب أنه "أربيل يعلن تجديد عقد مع المدرب الكرواتي رادان كاسانين لموسم إضافي ليقود الفريق في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم". كاسانين وقع على عقده مع أربيل في الصيف الماضي بدلاً من المدرب اكرم سلمان.



وحصد أربيل بقيادة كاسانين 6 نقاط من 5 مباريات بعد استئناف المسابقة.

وحصد أربيل بقيادة كاسانين 6 نقاط من 5 مباريات بعد استئناف المسابقة. المحرر: محمد خليل

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