مستشاره: الكاظمي تواصل مع روسيا لجلب علاج كورونا

وقال داوود خلال مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "أغلب حالات الوفاة بكورونا هي لأشخاص مصابين بأمراض مزمنة"، مؤكداً أنه "لا يمكن السيطرة على الوباء دون وعي المواطن وتعاونه".

وأضاف أن "الكاظمي تواصل مع روسيا لجلب علاج كورونا".



من جانب آخر، أكد داوود، أن " الحكومة لن تقبل بأي ممارسة خارج إطار القانون"، مبيناً أن "مكافحة الفساد بحاجة إلى وقت طويل".

وتابع، أن "الفساد تحول إلى منظومة داخل العراق ومحاربته مشترطة بفرض هيبة الدولة، و قرار فرض ضريبة الدخل اتحادي ويشمل موظفي الإقليم".

وأشار إلى أن "هنالك تحسن في العلاقات بين بغداد وأربيل"، مؤكداً أن "قرار فرض ضريبة الدخل لم يصدر بعد وفي طور النضوج".

