بريطانيا تقرر علاج مرضى كوفيد-19 لديها بمنشط "ديكساميثازون" فورا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك الثلاثاء أن بريطانيا ستبدأ فورا وصف منشّط "ديكساميثازون" لمرضى كوفيد-19، بعدما أظهر اختبار أنه أنقذ حياة ثلث المرضى الذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.
وأكد هانكوك أن بريطانيا بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل واسع منذ ظهرت أولى المؤشرات الى فاعليته قبل ثلاثة أشهر.
وقال "نظرا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات الى إمكانات ديكساميثازون، نخزنّه منذ آذار/مارس".
وأضاف "بات لدينا الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام ونعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتبارا من بعد ظهر اليوم".
وقاد البحث الذي نشر الثلاثاء فريق من جامعة أوكسفورد تموّله الحكومة البريطانية بشكل جزئي.
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