علي عبدالعال يرد على وصف أحد نواب البرلمان للحكومة بـ «الشحّاتة»

رد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أحد نواب البرلمان، بعدما وصف الحكومة بـ "الشحّاتة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021.

وقال عبدالعال إن الحكومة "وطنية وتعمل فى ظل ظروف قاهرية وصعبة"، رافضاً وصفها بأنها "حكومة شحّاتة".

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وأعرب رئيس مجلس النواب عن رفضه لوصف النائب محمد عبد الغني، عضو تكتل (25- 30)، الحكومة الحالية بأنها "حكومة شحّاتة".

وأعلن النائب رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، قائلاً إن إن الحكومة "تعتمد على القروض"، واصفاً إياها بأنها تعمل "حكومة جباية"، حيث تفرض الضرائب المتعددة على المواطنين، على حد قوله.

وأكد عبدالعال أنه لا يوجد حكومة في العالم لا تقترض، مشيراً إىل أن أكبر دولة في العالم تقترض ايضاً.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن علي عبدالعال قرر حذف الكلمة من المضبطة، قائلاً: "أقدر وطنيتك أيها النائب، لكن تشطب الكلمة".