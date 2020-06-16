حكومة الوفاق المدعومة من أردوغان في ليبيا تزيل اسم جمال عبد الناصر من مدارسها

أعلن وزير التعليم في حكومة الوفاق الليبية، المدعومة من ميلشيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغيير اسم مدرسة “جمال عبد الناصر” في مصراتة، إلى “البنيان المرصوص”!، الأمر الذي يزيد من دقة الموقف الان في ليبيا فضلا عن تأكيده على الرغبة في محو كل ما هو مصري حسبما نتداول عدد من النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي نص لقرار.

وفي وقت سابق، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرض له المصريين في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية للمواجهة.

وقالت مكرم، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان: “ما أقوله في هذا الصدد ليس مجرد شعارات، وإنما حقيقة وتحركات على أرض الواقع”.

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وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة لم تصمت أمام جريمة داعش التي ارتكبتها في حق المصريين بليبيا، موضحة أن الرد كان بضربة جوية على مواقع العناصر الإرهابية، موضحةً أن الدولة تحركت كذلك من أجل إنهاء أزمة الصيادين المختطفين في اليمن، حتى وصلوا لأرض الوط.

فيما أشار النائب مهدي العمدة، عضو مجلس النواب، إلى ما يتعرض لها العاملين في ليبيا من إهانات على يد الميليشيات الإرهابية، موضحا أن هناك فيديو متداول في هذا الشأن، لترد وزيرة الهجرة: “أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لن تسمح بالاعتداء على أبناءها في الخارج”.