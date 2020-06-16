«الأعلى للإعلام» يصدر بياناً تحذيرياً بشأن ليبيا وسد النهضة وكورونا

حذر المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الثلاثاء، من تناول أنباء غير رسمية فيما يتعلق بالقوات المسلحة والأزمة الليبية وسد النهضة وفيروس كورونا.

وأكد المجلس الأعلى للإعلام، في بيان نقلته وسائل إعلامية اليوم الثلاثاء، أن مصر تمر "بمنعطف خطير وتحديات جسام في هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومي وتتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية."

وأضاف بيان المجلس أنه "ونظرًا لأهمية الإعلام والصحافة في تشكيل الوعي العام وإمداده بالحقائق لإدراكه بمدى خطورة الوضع، فإنه يجب على الإعلام والصحافة أن تكون في مقدمة الصفوف."

Advertisements

وشدد المجلس في بيانه على "ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بكل صورها وأشكالها بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا وسد النهضة والعمليات الحربية التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة في سيناء ضد الإرهاب، مع ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد الفيروس اللعين كورونا."

وأكد على "ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة مع ضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي بعدم نشر أو بث أي مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه."

وحذر المجلس في بيانه من أنه "سيتخذ الإجراءات التي كفلها له القانون ضد المخالفين وضد أي محاولة للعبث بمقدرات الأمة بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام."