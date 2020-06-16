شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يوجه الشكر لهيئة الشراء الموحد: رجال يعملون فى صمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بعض الإحصائيات المُتعلقة باستقالات الأطباء المصريين وهجرتهم للخارج، وهو ما علق عليه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا كانت فرصة لاختطاف الأطباء، مُضيفا: "ودول عديدة أغرت الكثير من الأطباء للهجرة لها لأسباب مالية"، وتابع: "وكانت خطوة موفقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع بدل العدوى للأطباء، وهناك دراسة لرفع مرتبات الأطباء".

كما توجه عبد العال بخالص الشكر لرجال هيئة الشراء الموحد، قائلا: "هناك رجال يعملون فى صمت وهم رجال هيئة الشراء الموحد التى أراها كانت فكرة عبقرية فى إنشائها، وهم يبذلون جهودا كبيرة فى توفير احتياجات الدولة الطبية".

وكان الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد طالب بإعداد الحكومة لبرنامج وطنى يضمن إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحى فى مصر وبالأخص بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وخصوصا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحی متی توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

ولفت العمارى، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، إلى أن استقالات الأطباء تتزايد من عام إلى آخر، موضحا أنه فى عام 2016 تقدم 1044 طبيب باستقالاتهم، وفى عام 2018 بلغت الاستقالات 2600 طبيب بنسبة زيادة قدرها 21%، وفى عام 2019 بلغت الاستقالات 3507 أطباء بنسبة زيادة قدرها 35%، مطالبا بالاسترشاد بالدول الأخرى فى الأجور والبدلات، وتفعيل دور القنوات التليفزيونية فى نشر الثقافة الصحية بين المواطنين.