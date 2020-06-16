شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية شباب الأحزاب" تقدم مستلزمات طبية لمديرية الصحة بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار نشاط مبادرة "لوعى أمان" التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات، قام ممثلو التنسيقية بمشاركة من أحزاب المؤتمر والحرية بلقاء وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية الدكتور سعيد السقعان، وسلموا المديرية بعض المستلزمات الطبية.

اشتملت المستلزمات على: اشتملت المستلزمات على: 1000 بدل عزل معتمدة استخدام مرة واحدة 1000 كمامات طبية برباط معتمدة ومطابقة للمواصفات 3000 مطويات إرشادات للعزل المنزلي, 3000 ملصقات مريض, 500 لتر كلور عالى التركيز 100 ترمومتر زئبقى لقياس الحرارة، 25 كحول تركيز 70 % المعقم، Advertisements 10 عبوات هاند جيل معقم مستورد العبوة حجم 1000 مللي. ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم للمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة فى التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلى.

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