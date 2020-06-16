شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: الجامعه العربية أكدت اجتزاء تصريحاتها عن مليشيات تركيا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس تلقى إيضاحاً من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بشأن التصريحات التى نسبت إليه بشأن تواجد المليشيات التركية فى ليبيا، مؤكدا أنها جاءت بناء علي موافقة حكومة الوفاق، حيث أكد أنها جاءت مجتزأة ولا تعبر عن موقف جامعه الدول العربية، وأنه تم استخدامها ورُوج لها من أطراف ذوى مصلحة فى الإضرار بالوضع الليبى.

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وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام المساعد، أكد أن الموقف الحقيقى عكس ذلك بتأكيده أن الجامعة العربية لها موقف واضح من إدانة التدخلات التركية فى الدول العربية ومنها ليبيا، بل وصدرت عنها قرارات تعبر عن الرفض التام للتدخل التركى، ورفض استقدام جماعات إرهابية ومقاتلين أجانب إلي دولة ليبيا الشقيقة.

وتابع عبد العال: "إننا إذا نقدر هذه المعاني والموقف غير المستغرب لجامعة الدول التي لزمها الإيضاح والتنويه"، لكننا نتمنى بأن تتخذ جامعة الدول العربية موقف واضح ومحدد بالنظر في الحكومة التي يعتبرها البعض شرعية، لاسيما وأن هذه الحكومة فقدت شرعيتها حيث لم تلتزم باتفاق الصخيرات، واستقال منها من استقال، وأصبحت فاقدة لشرعيتها، مما يستلزم اتخاذ موقف حازم".