شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مالكة شركة ميديا أبل لخداع المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ضد سميرة الدغيدى مالكة شركة ميديا أبل، مضيفًا أن الشركة المذكورة متخصصة في إنتاج المحتوي الطبي الذي يتضمن تدليسا وخداعًا للمشاهدين يعرض صحتهم للخطر.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد أرسل خطابًا إلى المستشار النائب العام يتضمن إحالة علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا للإنتاج الفني والتوزيع المالكة لقنوات النهار ورئيس مجلس إدارة قنوات النهار للتحقيق بمعرفة النيابة العامة .

أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الكحكي اشترك في جريمة تضليل وخداع المشاهدين والتدليس عليهم بعرض محتوى مدفوع الأجر وسمح لغير المؤهلين بالتحدث في الشأن الطبي والصحي مقابل أموال للترويج لمنتجات مجهولة المصدر وهو ما يمثل جريمة نصب واحتيال .

وأكد مصدر مسئول بالمجلس أن قرار إحالة رئيس القناة للنيابة العامة يحتوى على وقائع عديدة لعمليات خداع المشاهدين ومخالفات القناة للقانون والقرارات المجلس، مشيرًا إلى إرفاق الوقائع والمستندات التي توكد المخالفات في البلاغ.