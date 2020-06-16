شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يعلن أعداد من سددوا 2018 و2017 و"النقل والإعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجائى عطية نقيب المحامين، أن ما أثاره عضو المجلس عيسى أبو عيسى على صفحات التواصل الاجتماعي مغلوط وعار تماما عن الصحة، ذاكرا بيان من إدارة الحاسب الآلي بأعداد من تم إعادة قيدهم ومن سددوا سنتي 2018 و2017، وحالات النقل والإعادة وحالات العودة من الزوال. وأضاف رجائى عطية فى بيان له، أن ما جاء من إدارة الحاسب الآلي بالنقابة العامة للمحامين يتضمن عدد المحامين الذين تم تجديد اشتراكاتهم في فترة المجلس السابق وهي في الفترة من 1/1/2020 إلى 15/3/2020، وهو 8591 عضواً وأن عدد المحامين الذين تم تجديد اشتراكاتهم في فترة المجلس الحالي في الفترة من 18/3/2020 حتى تاريخ 15/6/2020، وهو 3620 عضواً. Advertisements وذكر رجائى عطية أن هذه الأعداد تشمل المحامين الذين سددوا سنتي 2018 و2017، وكذلك من تم إعادة قيدهم، وأيضا حالات النقل والإعادة وحالات العودة من الزوال، وأن ما أثاره الأستاذ عيسى أبو عيسى عضو المجلس على صفحات التواصل الاجتماعي مغلوط وعار تماما من الصحة.

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