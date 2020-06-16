شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب": لدينا 1365 موقعا دينيا.. والسياحة والطيران الأكثر تضررا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو صدقى ، رئس لجنة السياحة بمجلس النواب أن قطاعى الطيران والسياحة من اكثر القطاعات تأثرا بأزمة كورونا بعد توقف حركتى السياحة والطيران .

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وأشاد صدقى فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة اثار الجائحة ومساندة قطاع الطيران والسياحة بناء على توجيهات واضحة من الرئيس .

وطالب رئيس لجنة السياحة بالبرلمان بضرورة استحداث انماط سياحية جديدة لمواجهة اثار ازمة كورونا ولتستمر بعد الازمة مثل السياحة الدينية والساحة الصحية والاستشفائية مشيرا إلى أن مصر لديها 1365 موقع سياحى دينى يمكن الاستفادة منها خاصة مع التوجه العالمى نحو هذين النمطين.