شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يناقش توصيات لجنة الشكاوى وتراخيص الصحف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الاجتماع الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة تقارير لجنة الشكاوى و تراخيص الصحف، وقال الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس، إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير لجنة الدراما بشأن دراما رمضان وما تم بشأن تلقي تراخيص الصحف والقنوات والمواقع وتوصيات لجنة الشكاوى في تحقيقاتها خلاب الأيام الماضية.
وكان جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن إعداد المجلس كودا خاصا بالبرامج الطبية، مضيفا أنه سيتم مناقشة الكود في المجلس خلال الأيام القادمة وأن المجلس قرر مخاطبة نقابة الأطباء لمناقشة الكود .
وأضاف جمال شوقى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الهدف من الكود هو ضبط الفوضى العارمة فيما يخص البرامج الطبية وإلزام القنوات الفضائية بتطبيق المعايير الصادرة عن المجلس بشكل صارم، ومنع الخلط بين الإعلام والإعلان، مشيرا إلى أن الكود يتضمن نحو 10 شروط ومواصفات تلتزم بها جميع البرامج الطبية احتراما لحقوق المشاهدين وإنهاء مهزلة التدليس عليه.
وأشار جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الى أن الكود يراعى مواثيق الشرف الصادرة عن نقابة الأطباء والقواعد والضوابط و القوانين المطبقة لوزارة الصحة .
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وضع من قبل عددا من الضوابط والمعايير لتنظيم عمل البرامج الطبية، وذلك فى إطار حرص المجلس على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره.
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