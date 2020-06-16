شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالنواب توصى بدعم المعاهد الأزهرية ماليا وبناء فروع بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد بضرورة دعم المعاهد الأزهرية ماليا لاستكمال حصول الجودة والاعتماد، وكذلك التأكيد على بناء المزيد من المعاهد الأزهرية فى مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال عرض توصيات اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء فى إطار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 / 2021.

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وشددت اللجنة أيضا خلال توصياتها على ضرورة زيادة الدعم المالى المخصص لجامعة الأزهر لتنميتها وتطويرها فى مختلف المجالات.

كما أوصت اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالى لجامعة الأزهر لبناء فرع لها فى محافظة قنا وسيناء، مشددا على ضرورة توفير كل المخصصات المالية للجامعة لتحقيق انتشارها فى أنحاء الجمهورية.

كا شددت اللجنة فى توصياتها على ضرورة زيادة الدعم المالى لإنشاء مبان سكينة بجامعة الأزهر لمواجهة العجز فى تسكين الطلاب.