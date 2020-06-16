شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب": النائب إلهامى تقدم باعتذار لجيش مصر الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلالها اجتماعها اليوم الثلاثاء، تقديرها الكامل لجهود وتضحيات جيش مصر الأبيض وكافة العاملين بالقطاع الطبى سواء أطباء وتمريض.

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، أن اللجنة تكن كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الابيض سواء أطباء أو ممرضين، وأن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدرون دورهم.

وأضاف الطماوى، أن النائب الهامى عجينة، أعلن خلال اجتماع اللجنة أثناء نظر رفع طلب الحصانة عنه، تقديره الكامل لجهود العاملين فى القطاع الطبي.

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من جانبه قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، أن النائب تقدم بالاعتذار لجيش مصر الابيض وأوضح أنه ذهب للمستشفى بدافع المصلحة العامة واغاثة مريض

وفى السياق ذاته أكد الجمل، أن اللجنة ستعد تقرير لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد رفضت خلال اجتماعها اليوم، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.، وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، على لسان وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوى كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء أطباء أو ممرضين، وأن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدرون دورهم.