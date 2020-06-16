شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يطالب بإعادة النظر فى مُخصصات البحث العلمى بمشروع الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مُخصصات البحث العلمى فى مشروع الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 60 مليون جنيه، موضحا أن هذا الأمر فى حاجة إلى إعادة نظر، مؤكدا خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسته لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، أن البحث العلمى من الأمور المُهمة التى يجب توجيه النفقات لها للخروج بمنتجات وأبحاث تخدم المجتمع وتُلبى احتياجاته فى إطار خطة الدولة للتنمية وأولوية الاحتياجات. Advertisements ومن ناحيته، أكد النائب محمد الغول، أن الموازنة العامة الجديدة يجب أن تكون موازنة تقشفية، مطالبا وزارة المالية بتوضيح كيفية إنفاق مخصصات مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مُعلنا تأييده لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتأجيل بعض المشروعات غير الضرورية لترشيد النفقات. كما أكد النائب محمد الغول على أن البحث العلمى ليس مُجرد استحقاق دستورى فقط، قائلا: "هو ضرورة مُلحة وليس من الكماليات"، مُضيفا: "ودعم الفلاح أيضا، لم أجد فى مشروع الموازنة ما يخص تحقيق سعر عادل للفلاح المصرى.

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