عبد العال: مصر ليس لديها مشكلة مع أحد.. ومنفتحة على كل الأطراف فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية مُنفتحة على كل الأطراف فى ليبيا، وأن مصر ليس لها مُشكلة مع أحد إنما تسعى لحماية أمنها القومى، قائلا: "الدولة المصرية أعلنت عن إعلان القاهرة لتسوية الأزمة الليبية، وهى منفتحة على كل الأطراف فى ليبيا، وكل الأطراف لها علاقات مع الدولة المصرية والشعب المصرى، وبالتالى المصلحة الأولى هى حل المشكلة الليبية لتعود واحد وموحدة ومستقرة لأنها تمثل عمق الأمن القومى المصرى". وأشار عبد العال، إلى أن رسالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لمجلس النواب ترفض أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا، مضيفا: "مصر منفتحة على كل الأطراف، وليس لنا مشكلة مع أحد ونحمى حدودنا الغربية لأن استقرارها استقرار لنا واستقرار مصر هو استقرار للمنطقة كلها". Advertisements جاء ذلك ردا على النائب الدكتور عماد جاد الذى رفض تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بشأن الأوضاع فى ليبيا، قائلا: "تصريحاته لم تكن مُوفقة ولم أرى موقفا واضحا للجامعة يتواءم مع موقف الدول العربية الرائدة، وحتى عندما أراد التصحيح لم يكن مُوفقا، وكان مُعبرا عن اتجاه فى الجامعة العربية أقرب إلى التحاور مع المحور القطرى التركى".

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