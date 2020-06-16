شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان منتقدا عدم التزام بعض النواب بارتداء الكمامة: كدة خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن هناك عددا من النواب خلال الجلسة العامة غير ملتزمين بها.

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021:" كده خطر جدا ومش كويس .. رجائى الخاص أن لم يكن خطر عليك فهو خطر على من حولكم".

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وطالب عبد العال، كل من النواب محمد العتمانى ومحمد حبيب وسعيد طعيمة وأحمد الشروقاوى ومحمد عطا سليم بإرتداء الكمامة.

وشدد على عبد العال، فى بداية الجلسة، على النواب بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، حفاظا على الصحة العامة للجميع، فى ضوء خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.