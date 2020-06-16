شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يُطالب بتحرير ملف استخراج الذهب: روتين قاتل يُحيط به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالالتفات إلى عدد من النقاط الهامة، والتى جاء فى مُقدمتها الاهتمام بملف استخراج المعادن وبالأخص الذهب بجنوب الوادى، لافتا إلى أن هذا الملف من المُمكن أن يكون مورد ضخم للموازنة العامة للدولة لولا الروتين الحكومى والبيروقراطية التى تُحيط به، مؤكدا على ضرورة تحرير هذا الملف.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسته، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021: "فى جنوب الوادى تختزن بواطن الأرض بالكثير من المعادن، ومنعا الذهب"، وأضاف: "وهناك شركة تقدمت باستثمارات ضخمة هناك ولم يتم البت فى ملفها رغم أنها انتهت من الحصول على الموافقات المبدئية، سيكون هناك استثمارات ضخمة فى جنوب الوادى فهو غنى بالمعادن"، وتابع: "لكن هناك روتين حكومى قاتل ومميت، ويجب أن يُحرر هذا الملف وسيتم دعم الموازنة بالعملة الصعبة"، واستطرد: "الذهابة كما نُطلق عليهم فى جنوب الوادى يسعون فى الصحراء بأدوات بدائية وهى غنية بالمعادن".

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وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد استعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، داعيا الحكومة إلى دراسة السيناريوهات التى تبناها تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن اللجنة وضعت 5 سيناريوهات للسنة المالية، هذا بالإضافة إلى السيناريوهات الثلاثة التى وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا أنه من المؤمنين تماما بأنه يُمكن استنتاج سيناريوهات أخرى خلال السنة المالية تفرضها مستجدات جائحة فيروس كورونا، قائلا: "التخطيط طويل ومتوسط الأجل أصبح رفاهية لا تملكها أى دولة فى العالم".

وأكد عيسى أنه على الرغم من الآثار السلبية التى أحدثتها أزمة فيروس كورونا المستجد والتى طالت أغلب دول العالم دون استثناء ومن بينها مصر إلا أن ذات الأزمة أحدثت الكثير من التغيرات التى ظلت سائدة لعدة عقود تجاه بعض الأفكار ومنها العولمة التى أصبحت محل مراجعة بين الكثير من الاقتصاديين والمشتغلين بالسياسة، فقد أعادت تلك الأزمة الاعتبار لفكرة الدولة القومية التى تعتمد على ذاتها فى توفير احتياجات شعبها، مؤكدا أن الجائحة بينت مدى صمود الدولة المصرية نتيجة البرنامج الإصلاحى الطموح الذى نفذته.